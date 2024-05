Assassin's Creed Shadows ha soddisfatto diverse richieste finora, ma non è ancora finita

Assassin's Creed Shadows ha soddisfatto diverse richieste dei fan della serie, consegnando loro finalmente l'ambientazione del Giappone feudale, la possibilità di controllare shinobi e samurai, utilizzare la lama celata in combattimento e gestire un nascondiglio personalizzabile.

Non è tutto, però: come sottolinea l'ultimo teaser pubblicato da Ubisoft su Twitter, "abbiamo segnato come fatte alcune delle vostre richieste più insistenti, ma non abbiamo ancora finito. Ulteriori novità sono in arrivo."

Quando, esattamente? Tutto fa pensare alla presentazione ufficiale di Assassin's Creed Shadows a cui potremo assistere nel corso dell'Ubisoft Forward che verrà trasmesso fra pochi giorni, il prossimo 10 giugno.