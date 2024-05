Assassin's Creed Shadows, tutto quello che sappiamo sul nuovo capitolo della serie Ubisoft

"Agiamo nell'ombra per servire la luce": un concetto che l'ultima trilogia di Assassin's Creed aveva un po' messo in disparte, al netto della parentesi rappresentata da Mirage, ma che torna prepotente in Assassin's Creed Shadows per raccontare la storia di un'alleanza fra due guerrieri apparentemente agli antipodi, eppure uniti dagli stessi propositi.

La presentazione ufficiale

Lo sguardo penetrante di Naoe, la protagonista femminile di Assassin's Creed Shadows

Il trailer cinematografico di Assassin's Creed Shadows ha introdotto il gioco, i suoi protagonisti e lo scenario in cui si muovono, che come detto è il Giappone feudale a partire dal 1579, anno in cui Yasuke - quello vero - è approdato nel paese al seguito del gesuita italiano Alessandro Valignano. In origine un umile servitore, nonché probabilmente la prima persona di colore che il popolo nipponico avesse mai visto, l'uomo è stato notato da Nobunaga Oda, che ne ha fatto un samurai.

Il video si apre con un uomo che viene inseguito di notte in una foresta: alle sue calcagna c'è la letale kunoichi Naoe, che una volta rivelatasi racconta di come le truppe di Oda abbiano attaccato il suo villaggio sulle montagne, massacrando gli abitanti e la sua stessa famiglia: una situazione a cui la ragazza ha cercato di ribellarsi, mettendo in campo le doti combattive tramandatele dal padre, ma inutilmente.

Quel momento così drammatico ha però segnato il contatto iniziale fra Naoe e Yasuke: la prima desiderosa di vendicare tutte quelle morti, il secondo finalmente capace di comprendere che esiste un sentiero diverso per chi desidera cambiare le cose. Un Credo a cui entrambi i personaggi, a un certo punto, decidono di votare la propria esistenza: il Credo degli Assassini.

Nel trailer non vediamo come i protagonisti si avvicinino alla Confraternita né in che modo si addestrino per acquisire le abilità che maestri come Ezio Auditore hanno sfoggiato in Europa nel tentativo di tenere l'Ordine dei Templari lontano dai Frutti dell'Eden, ma le sequenze di combattimento del video mettono in evidenza approcci profondamente diversi.

Yasuke, il protagonista maschile di Assassin's Creed Shadows

Dall'alto del suo metro e novanta, dotato di una stazza imponente e di una forza prodigiosa, Yasuke si pone infatti come un guerriero poderoso e inarrestabile, che indossa una pesante armatura e brandisce non solo la katana ma anche enormi mazze da guerra con cui spezza facilmente le lame e le ossa dei suoi avversari, procedendo come un treno durante le missioni che lo vedono protagonista.

Naoe è invece il perfetto prototipo dell'Assassina giapponese: veloce, silenziosa, letale. Arriva alle spalle dei suoi nemici e li elimina in un sol colpo, magari sferrato dall'alto, brandendo anche lei una katana oppure una falce a catena, o ancora lanciando micidiali kunai dalla distanza. E la sua versione della Lama Celata? Il meccanismo che ben conosciamo le permette di estrarre un coltello dotato di giuntura che si trasforma in un istante in un pugnale.