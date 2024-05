Assassin's Creed Shadows richiede una connessione internet anche in versione fisica per l'installazione

In base alle informazioni già emerse attraverso i dettagli diffusi da Ubisoft, emerge il fatto che Assassin's Creed Shadows, il nuovo capitolo della serie recentemente annunciato, richiederà una connessione internet anche per quanto riguarda la versione fisica, già per eseguire l'installazione iniziale.

Non ci sono molte spiegazioni al riguardo la ma la scritta "internet richiesto per installare il gioco" è già visibile sulle pagine dedicate ad Assassin's Creed Shadows presso alcuni rivenditori come GameStop e Best Buy, facendo ben capire come il requisito dell'online valga anche solo per poter lanciare il gioco anche da disco una prima volta.

Non viene chiarito ulteriormente il motivo, ma probabilmente risulterà necessario il download di un pacchetto correttivo come patch del day one o simili, una cosa diventata ormai decisamente comune nei giochi moderni da qualche anno a questa parte.