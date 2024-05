PPSSPP è un emulatore PSP ora disponibile gratis su iOS App Store

"Grazie a Apple per aver rilassato le sue politiche, consentendo emulatori per retro console sul proprio store", ha scritto al riguardo Henrik Rydgård , l'autore del software in questione, evidentemente soddisfatto di poter diffondere maggiormente la propria creatura a un pubblico più vasto.

Il programma in questione è noto a chi bazzica l'ambito dell'emulazione, essendo già in circolazione da circa 12 anni, ma l'installazione sui dispositivi mobile prima risultava alquanto complicata, mentre adesso basta scaricare l'applicazione a questo indirizzo e avviarla per farla funzionare su qualsiasi dispositivo iOS.

Continua l'ondata di software di emulazione sull'App Store, da quanto Apple ha fondamentalmente liberalizzato questo tipo di app all'interno del proprio negozio online: la new entry di queste ore è PPSSPP , un emulatore PSP che può essere scaricato gratis in versione iOS .

Versione gratuita e Gold

Un gioco in funzione su PPSSPP

In effetti, dietro c'è anche una strategia commerciale: sebbene il software di base sia gratuito, c'è una versione "Gold" distribuita a pagamento, al prezzo di 5 dollari, con delle funzionalità aggiuntive.

Le specifiche di questa versione devono ancora essere elaborate in maniera completa, ma è probabile che sfruttino alcuni preset e impostazioni avanzate in modo da rendere più semplice l'utilizzo del software e più completa la compatibilità con i titoli PSP, in attesa di ulteriori notizie.

Al momento, PPSSPP non supporta la Magic Keyboard di iPad né i Retro Achievement, ma queste funzionalità verranno comunque introdotte attraverso degli aggiornamenti in arrivo. La versione originale dell'emulatore sfrutta inoltre il compiler Just-in-Time che ottimizza il codice per rendere la fruizione dei giochi più fluida e veloce, ma questo non è possibile nella versione iOS, tuttavia come sostiene l'autore i dispositivi Apple sono generalmente abbastanza potenti da non avere problemi nel far funzionare i giochi PSP.

Da quanto Apple ha modificato le linee guida dell'App Store consentendo l'arrivo degli emulatori, nel giro di qualche settimana ne abbiamo visti arrivare diversi come Gamma, Delta, GEKKO C64 e altri.