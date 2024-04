GEKKO C64, l'emulatore di Commodore 64 è disponibile su App Store

Già disponibile su Android da tempo, GEKKO C64 è stato riprogrammato da zero in questa versione iOS e va a emulare la grafica, il floppy drive e il supporto a cassette del glorioso Commodore 64, nonché le funzionalità del joystick.

Un computer indimenticabile

International Karate + per Commodore 64

Lanciato nell'estate del 1982, il Commodore 64 ha venduto fino a 17 milioni di unità nonostante un prezzo decisamente importante per l'epoca, pari a quasi 600 dollari, anche grazie a un sistema di distribuzione molto capillare che non si limitava ai negozi specializzati.

Fra i giochi di maggior successo dell'home computer figurano senz'altro Eye of the Beholder, International Karate +, Maniac Mansion, Turrican 2: The Final Fight, Zak McKracken and the Alien Mindbenders, Bubble Bobble e Prince of Persia.