LittleBigPlanet 3: i server PS4 non torneranno online, è ufficiale

Ovviamente è un grande dispiacere per i fan del videogioco, che non possono più accedere ai contenuti online di LittleBigPlanet 3. Parliamo di un gioco che si fonda pesantemente sulla propria community e sulla possibilità di condividere i livelli creati e di provare quelli realizzati dagli altri.

Sony ha confermato che i server di LittleBigPlanet 3 per PS4 non saranno riattivati . Erano stati mesi offline nel gennaio di quest'anno a causa di alcuni problemi tecnici. Ora, la compagnia ha confermato definitivamente che possiamo arrenderci: non torneranno online.

Il messaggio completo di Sony su LittleBigPlanet 3

Le opzioni di creazione sono disponibili solo offline

"A causa di continui problemi tecnici che hanno portato alla temporanea messa offline dei server di LittleBigPlanet 3 per PS4 nel gennaio 2024, è stato deciso di mantenere i server offline a tempo indeterminato. Tutti i servizi online, compreso l'accesso alle creazioni di altri giocatori per LittleBigPlanet 3, non sono più disponibili. I contenuti generati dall'utente (UGC) memorizzati localmente sulla PS4 rimarranno disponibili. Ogni nuovo UGC creato può essere giocato sulla PS4 ma non condiviso. Le funzionalità offline, come la campagna, rimarranno giocabili".

Ricordiamo che LittleBigPlanet 3 non è stato sviluppato dall'autore dei primi due capitoli, MediaMolecule, ma da Sumo Digital.