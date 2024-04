Furiosa: A Mad Max Saga include una scena da 15 minuti che ha richiesto 78 giorni di riprese

Furiosa: A Mad Max Saga è un film molto atteso e permetterà di tornare nel mondo di Mad Max con un nuovo punto di vista. Il film ha richiesto tanto tempo per essere prodotto, come ben sappiamo, ma ora scopriamo che una scena in particolare - della durata di soli 15 minuti - ha richiesto molto più impegno e tempo rispetto a quanto di norma ci aspetteremmo.

Come ha spiegato il produttore Doug Mitchell in una recente intervista a Total Film, Furiosa: A Mad Max Saga include "una sequenza di 15 minuti che ci ha richiesto 78 giorni di riprese". Il tutto è stato così complesso e sofferto che la troupe l'aveva soprannominata sul set "Stairway To Nowhere" (scale che non portano da nessuna parte).

"Io e George facevamo grandi conversazioni sul perché questa particolare sequenza fosse così lunga", ha rivelato Taylor-Joy. "È perché si vede un accumulo di abilità nel corso di una battaglia, e questo è molto importante per capire quanto Furiosa sia piena di risorse, ma [per vedere] anche la sua grinta. È la sequenza più lunga che abbiamo mai girato. Il giorno in cui abbiamo finito, tutti hanno brindato con del vino".