Another Crab's Treasure è più simile a Sekiro che a Dark Souls, dicono gli autori

Another Crab's Treasure sarà disponibile il 25 aprile. Possiamo confermare che lo stiamo recensendo, ma ovviamente per il momento non abbiamo modo di dirvi nulla. Possiamo però riportarvi le parole degli sviluppatori che hanno chiacchierato con Game Rant spiegando alla testata che il loro soulslike è più vicino a Sekiro che a Dark Souls.

Come sapete, Sekiro Shadow's Die Twice è pensate per dare più priorità alla difesa, che va poi trasformata in attacco. Si deve continuamente fare parry agli avversari e parare i loro colpi se non si vuole soccombere. In Another Crab's Treasure noi siamo un paguro e quindi disponiamo di una conchiglia da usare per bloccare i colpi avversari: questo sistema condiziona il gameplay.

Il team spiega che "Cosa vuole fare un paguro? Vuole nascondersi dentro la propria conchiglia. Una buona parte del gameplay è focalizzata attorno a questa abilità di bloccare, fare parry, contrattaccare e cose così, con la conchiglia."

Un secondo elemento di Sekiro è la mancanza di una barra della stamina, che spinge il giocatore a non prendere mai una pausa e continuare a schivare, attaccare e parare. Anche Another Crab's Treasure non ha la stamina: i giocatori saranno spinti quindi a combattere senza sosta.