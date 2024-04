Xbox Game Pass Ultimate: altri 3 giochi PC emergono oggi a sorpresa grazie a EA Play

I tre giochi in questione sono stati inseriti nel Vault di EA Play già alla fine di marzo, ma non risultavano inizialmente visibili nel catalogo di Game Pass, dove sono invece spuntati praticamente nelle ore scorse, a quanto pare tutti correttamente funzionanti ora su PC attraverso Game Pass.

Seguendo i piani annunciati di Xbox Game Pass , oggi è stato aggiunto anche NHL 24 al catalogo dedicato agli abbonati del tier Ultimate , arrivato grazie a EA Play, ma sempre attraverso il servizio di Electronic Arts emergono anche altri tre giochi per PC, praticamente a sorpresa visto che non comparivano in precedenza.

Un'aggiunta tutta a tema strategico/gestionale

Un'immagine di SimCity 3000 Unlimited

Si tratta di tre strategici/gestionali di valore storico, che rappresentano ancora degli ottimi esempi per quanto riguarda i generi in questione, nonostante siano chiaramente piuttosto datati, a questo punto.

Per qualche ragione, tali titoli hanno incontrato dei problemi tecnici inizialmente su Game Pass ma la questione dovrebbe essere risolta, a questo punto, e anche questi possono dunque essere aggiunti al catalogo di Xbox Game Pass Ultimate, almeno per quanto riguarda il servizio su PC.

I giochi in questione non comparivano negli annunci ufficiali fatti in precedenza sugli aggiornamenti a Game Pass, di cui ricordiamo quello sui titoli previsti per la seconda metà di aprile, arrivato proprio questa settimana.