Octopath Traveler è nuovamente disponibile sull'eShop di Nintendo Switch

A circa un mese dalla sua rimozione, Octopath Traver è tornato sull'eShop di Nintendo Switch e dunque ora è nuovamente possibile acquistarlo in formato digitale.

Come forse ricorderete, il gioco era stato rimosso dalla vendita dello store digitale di Nintendo all'inizio di marzo. Come ipotizzato, fortunatamente si è trattata di una misura solo temporanea, forse dovuta a dei problemi di licenza scaturiti dopo che Square Enix ha acquisito i diritti di pubblicazione del gioco da Nintendo.

Precisiamo che si tratta solo di una teoria, in quanto né Nintendo né Square Enix hanno offerto spiegazioni ufficiali in merito alla rimozione e la reintroduzione del gioco nell'eShop. In ogni caso potrete raggiungere la pagina dedicata dello store a questo indirizzo.