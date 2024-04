Banishers: Ghosts of New Eden, patch 1.4 disponibile, è la prima maggiore post lancio

Don't Nod ha pubblicato la patch 1.4 di Banishers: Ghosts of New Eden . Si tratta del primo aggiornamento maggiore post lancio, che sistema diversi aspetti del gioco. La versione PC della patch pesa 2.7GB, mentre quella console 3.7. Da notare che l'aggiornamento PC è disponibile solo su Steam. La versione Epic Games Store sarà aggiornata in un secondo momento.

Miglioramenti

Miglioramenti per Banishers: Ghosts of New Eden con la patch 1.4

Da sottolineare come il gioco fosse molto pulito anche prima della patch, ma ora lo è ancora di più, da ogni punto di vista.

Tra le novità, è stato sistemato il comportamento di alcuni nemici e boss che in alcuni casi semplificava troppo i combattimenti, sono state sistemate alcuni bug che in rari casi potevano bloccare delle missioni, sono stati risolti alcuni problemi relativi al sistema di movimento che in rari casi potevano portare il personaggio fuori dalla mappa, sono state rimosse delle collisioni invisibili che rendevano meno fluido il movimento.

Diversi bug risolti anche nelle sequenze filmate, che ora non presenteranno più i rari casi di distorsione delle animazioni facciali o qualche problema di audio. Diciamo che, in generale, ogni aspetto del gioco è stato sistemato, dall'interfaccia alla modalità fotografia, passando per le traduzioni.

Per chi se lo stesse chiedendo, non sono stati aggiunti nuovi contenuti. Per il resto, se volete più dettagli, leggete la nostra recensione di Banishers: Ghosts of New Eden.