Baldur's Gate 3: fai per i giocatori quello che vorresti fosse fatto per te, il segreto di Swen Vincke

Per Swen Vincke, il capo di Larian Studios, il segreto del successo di Baldur's Gate 3 ha qualcosa di... cattolico, per così dire. In un'intervista concessa a Gamesindustry.biz si è infatti espresso in termini molto vicini al Vangelo, come da lui stesso ammesso: "fai per i giocatori quello che vorresti fosse fatto per te". Il suo riferimento era in particolare sulle modalità con cui Larian ha costruito e mantenuto dei buoni rapporti con la sua comunità, che è diventata la sua arma vincente.