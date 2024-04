Dying Light 2: l'ultimo update aggiunge la Nightmare Mode, scopriamola in un trailer

Techland ha pubblicato l'Update 1.16 di Dying Light 2: Stay Human che vede come maggiore novità la Nightmare Mode, un nuovo livello di sfida pensato per i giocatori più abili e temerari. Questa novità è stata presentata anche con un trailer dedicato, che trovate poco più sotto.

Questa modalità non si limita ad aumentare la forza dei nemici e a ridurre la resistenza del giocatore. Bensì introduce un nuovo sistema tattico della gestione della stamina, modifica l'HUD limitando le informazioni mostrate a schermo, aggiunge gli inseguimenti di livello 5 e rende ancora più oscure le ambientazioni di notte.

Inoltre, ora i menu non mettono in pausa il gioco e la torcia risulta meno affidabile. In compenso i giocatori potranno ottenere dei nuovi outfit esclusivi, ottenere più esperienza e la probabilità di trovare oggetti rari sarà più alta.