Baldur's Gate 3: Larian temeva la vicinanza del lancio di Starfield, ma ha prevalso

Uno dei problemi avuti da Larian Studios con Baldur's Gate 3 in fase di pianificazione è stato Starfield . Stando a un'intervista concessa a Gamesindustry.biz, Vincke e i suoi temevano la vicinanza del gioco di Bethesda e per questo hanno anticipato l'arrivo della versione PC, ritardando quella console. Come saprete, alla fine Baldur's Gate 3 è andato molto meglio del gioco di Bethesda, ma prima dell'uscita non era possibile fare previsioni in merito, considerando la risonanza che stava avendo il secondo.

Un confronto non alla pari

Starfield è andato bene, ma non quanto Baldur's Gate 3

"Ho grande rispetto per Bethesda... Se ti trovi per mare e una nave più grande si sta avvicinando, la regola è quella di scansarsi per farla passare. Loro erano la nave più grande. Noi ci siamo scansati, ma volevamo lo stesso che il mondo ci prestasse attenzione."

Vincke si è detto cosciente che Baldur's Gate 3 e Starfield sono due giochi molto diversi, ma il team di sviluppo voleva essere certo che fossero messi in evidenza i giusti aspetti del gioco, allontanandolo da Starfield nella mente dei giocatori.

La missione è decisamente riuscita, considerando che Baldur's Gate 3 è risultato essere il gioco dell'anno per moltissime testate, nonché per vari premi internazionali, ultimi dei quali i recentissimi BAFTA Awards. Comunque sia il discorso di Vincke non fa una piega, in senso generale e, col senno di poi, Larian ha fatto benissimo ad allontanarsi il più possibile da Starfield, così da poter mettere in mostra i punti di forza del suo gioco, facendogli avere tutto lo spazio che meritava.