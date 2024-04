Helldivers 2: fan fanno una scommessa col GM Joel per liberare 2 pianeti al prezzo di uno

L'idea è nata sul canale Discord di Helldivers 2. I giocatori hanno proposto di liberare uno specifico pianeta, Martale , così da tagliare la linea di rifornimenti di un pianeta vicino Charon Prime. Il piano ha senso, ma i giocatori non sapevano se il sistema del gioco è in grado di simulare un evento di questo tipo.

Come funziona il sistema di Helldivers 2

La linea di rifornimento del settore in questione

La verità è che il sistema di Helldivers 2 non è propriamente in grado di eseguire la liberazione automatica di un pianeta se un altro viene salvato. Joel però può manualmente terminare l'evento di difesa del pianeta Charon Prime e ha deciso di accettare la scommessa dei giocatori.

Per comprendere la questione bisogna anche sapere che i pianeti di Helldivers 2 sono connessi da linee di rifiorimenti: queste non sono visibili nella normale mappa del gioco, ma possono essere visualizzate tramite un sito dedicato (potete vedere l'immagine sopra per capire come funziona).

Se si blocca una linea di rifornimento, gli Automaton perdono la possibilità di mandare truppe sui successivi pianeti di quella linea. Nel caso di Martale, la sua liberazione è l'unica cosa che si interpone nella linea di rifornimento di Charon Prime.

Si tratta di una meccanica di gioco interessante che merita di essere ampliata, perché permetterebbe alla community di organizzare le difese dei pianeti in maniera strategica, decidendo se vale la pensa rischiare tutte le proprie forse su un singolo campo di battaglia. Per ora, però, il sistema è poco chiaro e pare richiedere intervento umano per funzionare correttamente.