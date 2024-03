Furiosa: il secondo trailer ufficiale è pieno di sabbia e Anya Taylor-Joy

Disponibile il secondo trailer ufficiale di Furiosa, il nuovo film della serie Mad Max con protagonista Anya Taylor-Joy, diretto ancora una volta da George Miller. Racconta il passato di Furiosa, da quando è stata presa dal Green Place of Many Mothers per cadere nelle mani di una grande Orda di Motociclisti guidata dal Signore della Guerra Dementus. Attraversando tutte le Wasteland il gruppo si imbatte nella Cittadella presieduta da The Immortan Joe. Mentre i due Tiranni combattono per il dominio Furiosa deve sopravvivere a molte prove mentre mette insieme i mezzi per trovare la strada di casa.