Twitch e il nuovo meta di Morgpie: lo streaming avviene direttamente sul suo sedere

Twitch ha un rapporto complesso con i contenuti pensati per un pubblico più adulto. Negli ultimi anni nascono regolarmente nuovi "meta", ovvero insiemi di strategie pensate per mostrare contenuti erotici senza però scontrarsi con i regolamenti della piattaforma. Ora, la streamer Morgpie ha trovato un nuovo modo per prendere la situazione di petto usando però un'altra parte del proprio corpo: lo streaming ora avviene direttamente sul suo sedere.

Dobbiamo essere onesti e ammettere che non è qualcosa che ci sarebbe mai venuto in mente di fare, quindi possiamo solo complimentarci con Morgpie per l'idea. Abbiamo anche il sospetto che difficilmente questo tipo di contenuto credi problemi con le regole di Twitch, visto che non vi è nulla di erotico.

L'idea è anche molto semplice, visto che basta una camera che riprende le regioni meridionali della streamer e una che mostri il suo volto. Il green screen è facilmente applicabile su un indumento monocromatico e, con un po' di attenzione alle condizioni di luce, il risultato finale è più che accettabile. Certo, persone meno "dotate" potrebbero avere meno spazio per riprodurre i propri contenuti, ma non sono le dimensioni che contano dopotutto.

Bisogna dire che questo tipo di streaming richiede di stare in piedi per rendere più semplice le riprese: farlo per ore e ore non è semplice, soprattutto perché muoversi troppo rovina il contenuto finale. Morgpie, nelle clip Twitch che circolano in rete, non pare però avere troppi problemi.

Ah, Morgpie stava facendo streaming di Fortnite. Nel caso vi interessi saperlo.