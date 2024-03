MercurySteam continua a lavorare su due grossi giochi

Il gruppo media Egmont ha pubblicato il suo resoconto finanziario per il 2023, fornendo anche qualche ragguaglio sulle attività di MercurySteam, uno dei suoi studi di sviluppo. In realtà non ha svelato molto, a parte che sta continuando a lavorare su due grossi progetti.

Uno dei due ha come nome in codice "Project Iron" e sarebbe un gioco di ruolo d'azione in terza persona ambientato in un mondo dark fantasy. Sarà pubblicato da 505 Games, che ha preso il progetto a novembre 2021.

Dell'altro progetto non si sa praticamente nulla. Qualcuno sospetta che potrebbe essere un'altra collaborazione con Nintendo dopo il successo avuto da Metroid Dread (un altro Metroid 2D?), ma di sicuro non c'è davvero niente in questa fase.