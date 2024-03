Rise the Ronin include tante opzioni per non farci perdere tempo mentre giochiamo

Rise of the Ronin sarà presto disponibile e il team ha svelato tutta una serie di caratteristiche pensate per non far perdere tempo al giocatore.

Ad esempio, in Rise of the Ronin potremo raccogliere moltissime armi, equipaggiamenti e oggetti, definiti da una certa rarità. A un certo punto ne saremo sommersi e per evitare di dover manualmente eliminare gli oggetti che non ci servono in Rise of the Ronin è presente un'opzione per scomporre o vendere gli oggetti di rarità troppo bassa (da noi definita).

A questo si somma il fatto che i filmati che avremo già visto non saranno ripetuti. Se falliamo una missione e dobbiamo ripeterla, le sequenze filmate in automatico saranno saltate. Rise of the Ronin non chiederà nemmeno di premere il tasto per saltare i filmati: potremo impostare il gioco per renderlo completamente automatico.

Per chi ama la modalità fotografica, vi è anche una buona notizia: Rise of the Ronin permette di avanzare all'interno di una scena frame per frame, così se abbiamo premuto troppo presto possiamo aggiustare l'animazione del personaggio direttamente nella photo mode, senza dover premere il tasto al fotogramma perfetto.