Rise of the Ronin: il nuovo trailer mostra gameplay e ci fa conoscere i director del gioco

PlayStation e Team Ninja hanno pubblicato un nuovo video Dietro le quinte per Rise of the Ronin, che sarà disponibile su PS5 a partire dal 22 marzo.

In questo filmato - intitolato Rise as One - possiamo vedere varie sequenze di gameplay nel mentre il team di sviluppo ci racconta qualche dettaglio aggiuntivo su Rise of the Ronin. Viene spiegato che per la prima volta sono stati usati più Director per gestire lo sviluppo, invece che fare affidamento solo su quello principale (Fumihiko Yasuda). La necessità è nata a causa delle grandi dimensioni di Rise of the Ronin.

Il video approfondisce i rapporti tra i vari director, i collaboratori e Yasuda. Si tratta di un Dietro le quinte non particolarmente profondo, ma comunque interessante perché permette di vedere il grande numero di persone coinvolte di alto livello con il progetto.