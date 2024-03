Fallout, serie Amazon Prime Video: un filmato mostra una scena inedita

La data di uscita dei primi episodi della serie Amazon Prime Video di Fallout si avvicina a grandi passi e per ingannare l'attesa possiamo vedere una nuova scena tratta dall'adattamento live-action dell'universo post-apocalittico di Bethesda grazie a un filmato pubblicato in esclusiva da IGN USA.

Nella clip vediamo Lucy (Ella Purnell) intenta a fermare "Il Ghoul" (Walton Goggins), che sta mettendo a ferro e fuoco un insediamento (una scena già intravista nel primo trailer). Purtroppo la sua tattica a base di parlatina e dardi soporiferi non si rivela molto efficace, ma per sua fortuna arriva in soccorso un alleato inaspettato.