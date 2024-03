Alone in the Dark: i voti della stampa internazionale sono poco incoraggianti

Grazie al termine dell'embargo delle recensioni di Alone in the Dark possiamo farci un'idea di come è stato accolto il rifacimento del primo capitolo della serie ad opera di Pieces Interactive e pubblicato da THQ Nordic. Il verdetto non è più dei positivi, con il titolo che ha ricevuto voti mediamente appena sufficienti e in alcuni casi anche delle vere e proprie stroncature.

Prima di passare in rassegna le valutazioni della critica estera, se ancora non lo avete fatto vi suggeriamo di leggere la nostra recensione di Alone in the Dark.