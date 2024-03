World of Warcraft Plunderstorm, è disponibile la modalità battle royale: trailer e dettagli

In un nuovo post sul proprio blog, Blizzard ha rivelato tutti i dettagli dell'evento a tempo limitato Plunderstorm, disponibile ora nell'ultimo aggiornamento di World of Warcraft. Plunderstorm è una modalità battle royale a tema piratesco. I giocatori dovranno "trovare abilità, potenziamenti e bottini" per essere l'ultimo pirata rimasto nelle Highlands di Arathi.

Blizzard ha pubblicato anche un trailer cinematografico per l'evento: potete vederlo qui sotto.

Ogni partita di Plunderstorm sarà composta da 60 giocatori e durerà circa 10-15 minuti. I giocatori non dovranno acquistare un'espansione per giocare alla modalità, ma avranno bisogno di un abbonamento a World of Warcraft o di Game Time.

Nel blog di oggi si parla anche di "un nuovo torneo Esports per celebrare il lancio di Plunderstorm". Gli sviluppatori non hanno confermato quando si svolgerà il torneo, ma ulteriori informazioni sono in arrivo.