World of Warcraft: Blizzard ha svelato il programma del 2024

Blizzard Entertainment ha annunciato il programma del 2024 di World of Warcraft , anno in cui lo storico MMORPG festeggerà alcune importanti ricorrenze, tra le quali il 10° anniversario di Hearthstone a marzo e il 20° anniversario di World of Warcraft a novembre in contemporanea con il 30° anniversario dell'universo di Warcraft.

Tante novità in arrivo

La roadmap di World of Warcraft

Insomma, il 2024 si presenta come un anno davvero importante per WoW e la sua base utenti, così il team di sviluppo ha voluto condividere alcune informazioni su quanto previsto.

All'inizio del prossimo anno, i giocatori e le giocatrici di tutto il mondo possono aspettarsi:

Semi del Rinnovo di Dragonflight (10.2.5)

Spedizioni con Seguace Missioni dell'epilogo di Dragonflight

Puoi esplorare e provare funzionalità aggiuntive sul Reame Pubblico di Prova, ora disponibile

Beta di Cataclysm Classic

Le iscrizioni aprono oggi!

Season of Discovery: Fase 2

Raggiungi il nuovo livello massimo 40 con la nuova incursione a Gnomeregan e la nuova zona per il PvP nel mondo di gioco a Stranglethorn Vale.

Reami Hardcore: modalità Self-found in solitaria

Sul blog ufficiale possiamo leggere: "per quanto riguarda il World of Warcraft moderno nel prossimo anno, vedrai arrivare tre ulteriori aggiornamenti ai contenuti per Dragonflight prima della pubblicazione di World of Warcraft: The War Within. In questi aggiornamenti porteremo a termine la storia di quest'espansione e getteremo le fondamenta della prossima."

Novità anche per WoW Classic, con aggiornamenti in arrivo ai server Hardcore con la modalità in Self Found a partire da febbraio. Nel corso del prossimo anno ci saranno anche nuove fasi della Season of Discovery per il proseguimento delle tue avventure. E naturalmente Cataclysm Classic è subito dietro angolo nella prima metà dell'anno a venire.