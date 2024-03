Destiny 2: inizia l'evento crossover con i Ghostbusters

Bungie ha annunciato l'inizio della collaborazione con Sony Pictures Consumer Products per la serie Ghostbusters , che si tradurrà nell'introduzione in Destiny 2 di alcuni oggetti legati alla serie cinematografica: l'involucro di Spettro esotico di Slimer, un astore esotico ispirato a Garraka e una nave esotica a forma di Ecto-1.

Premi e dirette

Destiny 2 si aggiorna ancora

Bungie ha inoltre annunciato che oggi ha inizio la serie di dirette su Destiny 2: Verso la Luce, in arrivo il 9 aprile, con gli sviluppatori che offriranno approfondimenti di gioco, presentando le nuove funzionalità. Ci saranno anche ricompense esclusive tramite i Drop di Twitch. Per seguire la trasmissione andate sul canale Twitch di Bungie. Le altre due dirette andranno in onda il 26 marzo alle 18:00 e il 2 aprile alle 19:00 (orari italiani).

Per il resto vi ricordiamo che Destiny 2 è disponibile per PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PS4 e PS5.