LEGO A Red Dragon's Tale, il set di Dungeons & Dragons ha data di uscita e prezzo

Il set è molto bello, tranne che nel prezzo: per farlo vostro serviranno 360 dollari , non proprio spiccioli. Si tratta comunque di un prodotto da collezione di alta qualità e considerando che è basato sul marchio di Dungeons & Dragons è comprensibile che il prezzo finale non sia basso.

LEGO ha svelato il nuovo set dei mattoncini colorati dedicato a Dungeon & Dragons , che era stato annunciato lo scorso anno. Si tratta di un set LEGO Ideas, creato da Lucas Bolt e noto come "Dragon Keep: Journey's End", ora però chiamato A Red Dragon's Tale . Sarà disponibile dal 4 aprile.

Un'avventura D&D personalizzata

Il set LEGO avrà anche la sua avventura D&D personalizzata che sarà scaricabile gratuitamente per i LEGO Insider. (il servizio è gratuito).

L'avventura arriverà anche su D&D Beyond insieme alle schede dei personaggi per le miniature fornite dal set. Sarà disponibile anche una versione in brossura, ma solo per 2.700 "punti insider", che si ottengono acquistando altri prodotti LEGO.

Il designer Lucas Bolt parteciperà anche a una diretta one-shot trasmessa in streaming il 6 aprile, insieme al designer LEGO Jordan Scott e ad alcune guest star di D&D. Sarà trasmesso in streaming sul sito web LEGO e sui canali YouTube e Twitch di D&D.