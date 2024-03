YouTube Music permetterà di cercare i brani intonando un motivetto

Ciò avveniva a fine estate scorsa, mentre ora, fonti riportano come la funzione sia stata estesa anche all'app YouTube Music . Attualmente, l'estensione sarebbe in corso di implementazione per gli utenti iPhone e non ancora disponibile per la maggior parte degli utenti.

Google Search aveva introdotto questa possibilità già alla fine del 2020, seguito dall'implementazione della stessa per l' app principale di YouTube .

Chiaramente, l'affidabilità dello strumento potrebbe variare in base alla qualità della registrazione e alle capacità canore dell'utente .

Sfruttando l' intelligenza artificiale , l'applicazione è in grado di identificare rapidamente la canzone intonata. Il sistema mostra i risultati della ricerca, indicando anche la percentuale di pertinenza associata a ciascun brano individuato, con un'accuratezza che, secondo quanto riportato da 9To5Google, si avvicina al suono della registrazione originale.

Nella schermata di ricerca, compare ora un' icona rappresentante un'onda sonora nell'angolo in alto a destra. Cliccando su di essa, gli utenti possono attivare la modalità di ricerca vocale, consentendo dunque di suonare, cantare o canticchiare una melodia per trovare il brano desiderato.

L'integrazione della ricerca vocale è stata presente nell'app principale di YouTube sin dall'ottobre 2023 e, da immagini recentemente condivise su Reddit, sembra che YouTube Music abbia scelto di adottare lo stesso approccio per la funzione.

A risentirci presto

È probabile che la nuova funzione diventi disponibile per tutti gli utenti iOS e Android nelle prossime settimane

Sebbene alcuni rapporti online suggeriscano che l'aggiornamento sia già disponibile su YouTube Music per iOS, non è chiaro il criterio per cui gli utenti potranno ritrovare la funzione attiva su dispositivi iPhone o Android.

Tra l'altro, a causa della scarsità di annunci ufficiali, molte informazioni riguardo la funzione rimangono incerte.

Non è chiaro ad esempio per quanto tempo sia necessario cantare o canticchiare ai fini della buona riuscita della ricerca; l'input richiesto potrebbe essere simile ai tre secondi necessari nella versione già rodata della funzione.

Al momento, non sembra sia inclusa la possibilità di salvare le ricerche in una sezione dedicata, come fanno altri servizi concorrenti di YouTube Music.

Tuttavia, questa potrebbe essere una possibilità futura da considerare.

Ci si aspetta che questa novità diventi presto disponibile su entrambe le versioni dell'app di YouTube Music, sia per Android che per iOS.

Alcuni utenti di iPhone hanno già segnalato di aver ricevuto l'aggiornamento; fateci sapere se qualcuno di voi l'ha già ricevuto.