Solo Leveling:ARISE, preregistrazioni aperte per il gioco che invita a livellare da soli

Netmarble ha annunciato Solo Leveling:ARISE, adattamento di Solo Leveling, light novel sonyon sudcoreana di Chugong che racconta la storia di Jinwoo Sung, Hunter di basso livello che affronta numerose prove per diventare più forte. Sviluppato per PC e mobile, le preregistrazioni di Solo Leveling:ARISE inizieranno il 21 marzo. Inizialmente sarà disponibile solo in Canada.

Potete preregistravi su: