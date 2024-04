Delta Game Emulator è primo sull'App Store in 35 territori: è l'emulatore di sistemi Nintendo

Delta Game Emulator è primo tra le applicazioni più scaricate dell'App Store in 35 territori, stando a quanto rilevato da Appfigures. Evidentemente tra gli utenti Apple c'era grande voglia di emulazione.

Recentemente Apple ha aggiornato le sue linee guida per l'ammissione di emulatori sull'App Store, specificando che la responsabilità legale dei software è di chi li produce e pubblica. Naturalmente gli emulatori non devono essere in violazione delle norme vigenti, pena la rimozione immediata.

Delta Game Emulator è il successore di GBA4iOS. È stato lanciato il 17 aprile come primo emulatore di alto profilo della piattaforma, dedicato alle piattaforme di Nintendo: Game Boy, Game Boy Advance, Nintendo Entertainment System, Super Nintendo, Nintendo 64 e Nintendo DS.