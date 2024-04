EA Sports FC 24 il più venduto in Italia nel 2023: vediamo la top 10

Insomma, calcio e maghetti hanno avuto la meglio su tutti gli altri. Bene anche le vendite di GTA 5, quarto nella classifica generale, seguito da Call of Duty: Modern Warfare III e Super Mario Bros. Wonder.

IIDEA, l'associazione che rappresenta l'industria dei videogiochi in Italia, ha stilato la classifica dei dieci giochi più venduti nel nostro territorio nel corso del 2023 , distinguendo tra quelli inediti e quelli pubblicati anche negli anni precedenti. A emergere vittorioso, senza troppe sorprese, è stato EA Sports FC 24 di Electronic Arts, seguito da Hogwarts Legacy e da FIFA 23.

Maghi e pallone

Hogwarts Legacy è piaciuto anche agli italiani

Ma ora vediamo le due classifiche. Da notare che non vengono fatte distinzioni per piattaforme, anche se nel caso dei titoli esclusivi non crediamo che sia molto difficile capire quale sia stata la dominante.

Ecco i dieci giochi più venduti in Italia nel 2023 (indipendentemente dall'anno di uscita):

EA SPORTS FC 24 HOGWARTS LEGACY FIFA 23 GRAND THEFT AUTO V CALL OF DUTY: MODERN WARFARE III SUPER MARIO BROS. WONDER THE LEGEND OF ZELDA: TEARS OF THE KINGDOM MARVEL'S SPIDER-MAN 2 DIABLO IV RED DEAD REDEMPTION 2

Ecco le dieci nuove uscite più vendute del 2023: