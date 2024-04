Marvel's Spider-Man 2: l'ultima patch ha risolto un bug dei salvataggi e del New Game Plus

Insomniac Games ha pubblicato la patch 1.002.003 di Marvel's Spider-Man 2 che mira a correggere alcuni bug introdotti con il precedente update e ripulire ulteriormente il codice di gioco da imperfezioni.

In particolare, l'aggiornamento ha risolto un bug che causava la sparizione dei dati di salvataggio dei giocatori, introdotto erroneamente con la patch 1.002.00. Inoltre è stato corretto un problema per il quale il gioco erroneamente presentava all'utente l'opzione di iniziare una nuova partita, anziché il New Game Plus.

Sono stati risolti anche alcuni crash, problemi di performance e altri relativi a texture e bug nell'open world. Inoltre, sono state sistemate alcune magagne relative a determinate skin e altri problemi vari. Per maggiori dettagli vi rimandiamo alle note ufficiali a questo indirizzo.