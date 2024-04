Alone in the Dark: vediamo il trailer con le citazioni della stampa

L'editore THQ Nordic ha pubblicato il trailer con le citazioni della stampa del survival horror Alone in the Dark , titolo che ha provato a rilanciare la storica serie. Naturalmente il filmato riporta le recensioni più positive, come del resto fanno tutti in casi del genere.

Altre informazioni

Alone in the Dark è pieno di puzzle

Alone in the Dark è stato sviluppato da Pieces Interactive. Per avere più informazioni, leggete la nostra recensione, in cui abbiamo scritto che "Alone in the Dark è una reinterpretazione senz'altro ambiziosa e ricercata, un tributo all'opera originale (e a tutto ciò che è venuto dopo)." È tutto oro, quindi? No, perché "Purtroppo il design dei combattimenti si rivela davvero approssimativo e mette ulteriormente in luce i limiti di una realizzazione tecnica obsoleta, che solo in alcuni frangenti lascia trasparire la limpidezza dei talenti coinvolti nel progetto."

Chissà come saranno andate le vendite. Intanto che aspettiamo di saperlo, vi ricordiamo che Alone in the Dark è giocabile su PC, PS5 e Xbox Series X/S.