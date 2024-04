Destiny 2: La Forma Ultima, annunciata la data di lancio dell'Incursione

Parliamo di soli tre giorni dopo il lancio dell'espansione, fissato al 4 giugno, dunque i giocatori che vorranno affrontarla il prima possibile avranno davvero pochissimo tempo per completare la campagna, equipaggiarsi come si deve e prendere dimestichezza con le nuove sottoclassi Prismatiche. Come di consueto allo sblocco del raid non mancherà la classica gara tra i team più abili per il primo completamento mondiale.

Per chi non le conoscesse, le Incursioni di Destiny 2 sono l'attività end-game più impegnativa dell'MMO di Bungie. Possono prendervi parte sei giocatori, a cui sono richieste grandi capacità comunicative, coordinazione e gioco di squadra per superare le complesse meccaniche delle varie sfide e sconfiggere il boss finale. Solitamente le prove proposte sono anche abbastanza cervellotiche, il che è uno dei motivi per cui le gare tra squadre per il primo completamento a livello mondiale sono così affascinanti da seguire in diretta per una fetta di giocatori.

Chiaramente la nuova Incursione non è l'unica novità in arrivo con l'espansione, che includono tra le altre cose una nuova campagna, le sottoclassi prismatiche e nuove tipologie di nemici, presentati con l'ultimo gameplay trailer. Se volete saperne di più vi rimandiamo al nostro speciale con tutte le novità su Destiny 2: La Forma Ultima.