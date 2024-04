PS5: sette giochi degli Xbox Game Studios tra i più venduti

Alcuni sono in realtà da anni sulla console di Sony , quindi non c'entra molto la recente apertura da parte della casa di Redmond. Parliamo ad esempio di Call of Duty e Minecraft. Altri però sono stati annunciati nelle ultime settimane. Parliamo in particolare di Grounded e Sea of Thieves .

I giocatori PlayStation scoprono i giochi di Xbox

Grounded sta avendo successo anche su PS5

Grounded è stato pubblicato a inizio di questa settimana, mentre Sea of Thieves è ancora in prenotazione e arriverà il 30 aprile.

Oltre ai titoli già citati, anche Overwatch 2 è presente in classifica, grazie al lancio della decima stagione che gli ha ridato un po' di ossigeno, trovano molti consensi. I due giochi mancanti sono Fallout 4 e Fallout 76, spinti evidentemente dalla serie TV di Prime Video. Giusto sottolineare che entrambi furono lanciati quando Bethesda non era di Microsoft.

Insomma, per la maggior parte si tratta di giochi già presenti da anni nel catalogo PlayStation. Solo che vederli tutti insieme fa un certo effetto e fa anche capire quanto attualmente Xbox sia importante per i giocatori PlayStation. Per amore di confronto, i titoli esclusivi PlayStation nella top 25 attualmente sono soltanto cinque, tre dei quali non sviluppati da PlayStation Studios: Rise of the Ronin, Stellar Blade ed Helldivers 2. Gli altri due sono MLB The Show 24 e Destiny 2, entrambi multipiattaforma.