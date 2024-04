Shin Megami Tensei 5: Vengeance, due trailer presentano il Canone della Vendetta e nuovi demoni

Come anticipato in precedenza dalla compagnia giapponese, il Canone della Vendetta è un percorso narrativo alternativo che narra la drammatica storia di vendetta da parte dei caduti e che coinvolgerà un personaggio inedito, la liceale Yoko Hiromine, e le diavolesse capinate da Lilith, portando a un finale completamente differente. Avviando il gioco sarà possibile scegliere se affrontare questa storia alternativa o quella originale presente nella prima versione di Shin Megami Tensei 5.

Tanti nuovi demoni e non solo

Vengeance, inoltre, introduce anche oltre 40 demoni, alcuni dei quali rivediamo nel trailer di oggi. Tra questi ci sono il demone del fuoco Efreet, il guerriero Karasu Tengu, il coniglio Hare of Inaba e il Nahobbeho, un Jack Frost con le fattezze del protagonista.

Vi ricordiamo che Shin Megami Tensei 5: Vengeance sarà disponibile a partire dal 14 giugno 2024 per PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One e Nintendo Switch. Quelle elencate qui sopra non sono le uniche novità che troveremo in questa nuova versione e in tal senso Atlus afferma che grazie alle nuove aggiunte di gameplay e di contenuti la longevità totale del gioco potrebbe toccare il tetto delle 160 ore complessive.