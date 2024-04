Pac-Man: arrivata la fine del processore che muoveva lo storico arcade, sopravvissuto fino a oggi

Quarantotto anni dopo l'approdo sul mercato, lo Zilog Z80 ha esaurito la sua vita commerciale. Progettato da Federico Faggin e Masatoshi Shima, era il processore che muoveva la versione arcade di Pac-Man, nonché il primo processore prodotto da Zilog, che ebbe un successo incredibile, tanto da sopravvivere fino a oggi.

Naturalmente lo Zilog Z80 è stato usato in una miriade di prodotti, compresi molti hardware legati a doppia mandata al mondo dei videogiochi come altri coin-op, il ColecoVision, lo ZX Spectrum, l'MSX, l'Amstrad CPC e il SAM Coupé.

Quando divenne inadeguato per i videogiochi, perché non più abbastanza performante, iniziò a essere utilizzato come microcontroller per sistemi embedd. L'ultimo ordine dello Zilog Z80 sarà chiuso a giugno di quest'anno.