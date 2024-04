Destiny 2: La Forma Ultima, trailer del gameplay e nuovi dettagli

Destiny 2: La Forma Ultima è stato presentato oggi da Bungie con un trailer del gameplay e numerosi dettagli sulle sottoclassi prismatiche, i nemici e i contenuti dell'atteso aggiornamento.

In uscita il 4 giugno, Destiny 2: La Forma Ultima vedrà i Guardiani entrare finalmente nel Pallido Cuore del Viaggiatore e ottenere così poteri e abilità inediti che consentiranno loro di affrontare un nemico potentissimo: il Testimone.

Nello specifico, i giocatori avranno modo di utilizzare i poteri di Luce e Oscurità, combinandoli per la prima volta al fine di generare le sottoclassi prismatiche. Queste ultime introdurranno opzioni inedite per il potenziamento e la personalizzazione, andando a miscelare elementi differenti.

Non è tutto: ognuna delle classi avrà a disposizione anche una granata speciale dagli effetti che sintetizzano le varie caratteristiche, combinando ad esempio stasi e vuoto per gli stregoni oppure telascura e arco per i titani, o ancora solare e stasi per i cacciatori.