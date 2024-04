Star Wars Outlaws, un video diario analizza il trailer della storia

Quando le viene offerto un importante colpo ai danni del kingpin Sliro, Kay fallisce e per tutta risposta si ritrova con una taglia sulla testa , costretta dunque a fuggire per salvarsi la vita.

Grandi ritorni

Come si può vedere nel trailer della storia di Star Wars Outlaws, durante la campagna avremo modo di incontrare personaggi iconici del mondo di Star Wars, come Jabba the Hutt e non solo.

Il viaggio organizzato da Ubisoft e Massive Entertainment si preannuncia dunque parecchio interessante: attendiamo con trepidazione il lancio del 30 agosto per scoprire se si rivelerà all'altezza delle aspettative.