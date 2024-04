Mercato mobile in leggero calo nel 2023, ma Candy Crush Saga di Microsoft primo nella fascia casual

Generi e altri dati

Candy Crush continua a fare numeri enormi

I giochi di guida sono gli unici ad aver visto una crescita dei download nel corso dell'anno, con una crescita del 4%, raggiungendo quota 1,6 miliardi. Altri generi hanno invece fatto registrare un declino: Simulazioni (-17%), Arcade (-16%) e Action (-15%). Si tratta di generi che di solito rientrano nella fascia Hypercasual, quella che come abbiamo visto ha perso di più a causa dell'aumento del CPI (costo per installazione).

In generale, i download mobile sono tornati al periodo pre-pandemia. Interessante il dato della crescita del 180% dei download dei giochi cosiddetti ad "Accesso esclusivo" (ad esempio quelli per gli abbonati di Netflix), che rimangono comunque marginali rispetto agli altri.

I giochi che producono più ricavi, divisi per regioni geografiche, sono: Honor of Kings (Asia), Monopoly Go! (America del Nord), Coin Master (Europa), PUBG Mobile (Medioriente) e Garena Free Fire (America Latina).

La fascia casual ha visto l'ingresso di due giochi nella top 5 per spesa degli utenti: Royal Match (790 milioni di dollari) e Monopoly Go! (830 milioni di dollari). Quest'ultimo ha superato i 2 miliardi di ricavi complessivi. Candy Crush Saga rimane in testa alla classifica per il secondo anno di fila.

Honor of Kings rimane il gioco mid-core che produce più ricavi, con altri 1,9 miliardi di dollari. In questa fascia è entrato nella top 5 Honkai: Star Rail con 670 milioni di dollari.