League of Legends: il cosplay di Caitlyn da melamori.cosplay aspetta Arcane Stagione 2

League of Legends rappresenta sempre una fonte d'ispirazione importante per le cosplayer, in particolare con il successo raggiunto dalla serie Arcane di Netflix, come vediamo in questo caso con l'ottimo cosplay di Caitlyn da parte di melamori.cosplay.

Caitlyn è diventata uno dei soggetti preferiti da parte della modella in questione, e anche in questo caso l'interpretazione si dimostra molto fedele sebbene con qualche spunto personale, nel costume e nella caratterizzazione generale, ma soprattutto al personaggio visto nella serie Netflix Arcane, più che al corrispettivo videoludico di League of Legends.

In effetti, la serie è basata sui personaggi originali del gioco e ne riprende i tratti generali con una maggiore caratterizzazione impartita dalla sceneggiatura. Caitlyn emerge allora come un personaggio complesso e sfaccettato più di quanto non avevamo visto in precedenza.