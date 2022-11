Arcane: un triplo cosplay di Vi, Caitlyn e Jinx da grusha_cos, win_winry e mikxcherry

Arcane torna a essere protagonista, in questo caso con il cosplay di Vi, Caitlyn e Jinx proposti tutti insieme con una soluzione tripla, grazie alla collaborazione delle cosplayer grusha_cos, win_winry e mikxcherry, che hanno dato vita a una scena spettacolare.

La serie animata Arcane, tratta da League of Legends, è riuscita davvero e prendere un soggetto non semplicissimo come il celebre MOBA di Riot Games e costruirci sopra una storia ben scritta e congegnata, rappresentata anche in maniera magistrale. Il gran lavoro fatto dagli sviluppatori sulla costruzione del cast, d'altra parte, facilita il lavoro a coloro che devono poi tratteggiare i personaggi, vista la mole di dati già noti.

Questo non significa, tuttavia, che Arcane non abbia il suo grado di originalità sotto questo aspetto, e infatti ha rilanciato alcuni personaggi in maniera anche inaspettata e diversa dall'immaginario comune del videogioco.

Tra le più apprezzate ci sono sicuramente Vi, Caitlyn e Jinx, che sono in effetti anche le maggiori protagonista della storia della serie Netflix. Collegate l'una all'altra in una sorta di triangolo di affetti, anche se di tipologia differente tra una e l'altra, le vediamo qui tutte insieme in una singola scena.

grusha_cos, win_winry e mikxcherry scherzano sul rapporto stretto che caratterizza Vi e Caitlyn e sulla gelosia che questo genera in Jinx, con una posa piuttosto simbolica per tutte e tre. Nella foto possiamo apprezzare la cura con cui le cosplayer hanno ricostruito abiti, trucco e capigliature delle tre ragazze, davvero perfette.

