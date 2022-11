Final Fantasy 16 classificato in Brasile, la data d'uscita verrà svelata presto

Final Fantasy 16 sembra avvicinarsi a grandi passi, con un evento piuttosto significativo avvenuto proprio in questi giorni: il gioco è stato classificato in Brasile, cosa che solitamente indica una certa vicinanza alla data d'uscita o quantomeno a una sua comunicazione precisa.

Come riferito da Gematsu, presso l'ente che si occupa della classificazione dei videogiochi per il mercato brasiliano ora risulta Final Fantasy 16 tra i giochi già inseriti nel catalogo con una propria pagina ufficiale.

Per la cronaca, la fascia di pubblico in cui è inserito è "16 anni o più", con i dettagli che fanno riferimento a "contenuti sessuali", "temi sensibili" e "violenza".

Potrebbe trattarsi del capitolo della serie più "maturo" per quanto riguarda i temi trattati e il tono, considerando che in Brasile i precedenti hanno avuto solitamente classificazioni più basse come fascia d'età: Final Fantasy XV, per esempio, è inserito nella fascia 12+, mentre Final Fantasy VII Remake si trova nella fascia di pubblico 14+. Il posizionamento nella 16+ di questo nuovo gioco sembra dunque dimostrare la presenza di temi e violenza più intensi rispetto a quanto visto in precedenza.

A questo punto rimaniamo in attesa di novità da parte di Square Enix, considerando che tutto sembra essere pronto almeno per un annuncio sulla data d'uscita, che secondo quanto riferito di recente dal director Hiroshi Sakai a Famitsu dovrebbe avvenire entro la fine del 2022. L'evento potrebbe probabilmente coincidere con la pubblicazione di un nuovo trailer e i The Game Awards sono forse i maggiori indiziati come occasione per mostrarlo.

Di recente, Tom Henderson sembra aver svelato la data di inizio dei preorder, anche se non c'è ancora alcuna certezza al riguardo.