Super Mario Bros., il Film: il secondo trailer in 10 lingue diverse, quale Peach preferite?

Ieri sera è stato pubblicato il secondo trailer ufficiale del film di Super Mario Bros., che abbiamo condiviso sulle nostre pagine in lingua italiana. Ma come se la cavano i doppiatori stranieri? Per rispondere a questa domanda nei player sottostanti troverete il filmato in dieci lingue differenti, dall'italiano all'inglese, passando per hindi e giapponese.

Se in precedenza abbiamo visto, o meglio ascoltato, la voce di Mario in nove lingue differenti, stavolta il confronto permette di farci un'idea delle varie versioni di Peach, presentata proprio con il trailer di ieri, Luigi e compagni non sono in lingua inglese ma anche in giapponese, francese, tedesca, spagnolo, spagnolo latino americano, portoghese, messicano e hindi.

Per quanto riguarda il doppiaggio italiano del film di Super Mario Bros., per il momento sappiamo che Maro Mete è Mario, Alessandro Rossi è Bowser, Nanni Baldini doppia Toad mentre Fabrizio Vidale è Kamek.

Italiano

Inglese

Giapponese

Francese

Tedesco

Spagnolo

Spagnolo (latino americano)

Portoghese (Brasile)

Messicano

Hindi

Che ne pensate, qual è la vostra versione preferita del trailer? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto.

Vi ricordiamo che il film di Super Mario Bros. debutterà nelle sale cinematografiche italiane il 6 aprile 2023.