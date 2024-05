Gamma, un emulatore di PS1, è disponibile per iPhone e iPad

Da notare inoltre che Gamma non richiede il download dei BIOS di PS1 per giocare, il che è una grossa comodità, considerando anche che si tratta di file non ottenibili legalmente.

Gamma di suo sembra funzionare davvero bene. Supporta controller e tastiere bluetooth compatibili con gli apparecchi di Apple, ma offre anche dei controlli touch (come sempre in questi casi, meglio usare un controller). Usa Google Drive e Dropbox per sincronizzare i file dei giochi e dei salvataggi e, come l'emulatore Delta, scarica automaticamente le copertine dei giochi rilevati.

Gamma è un emulatore di PS1 lanciato negli scorsi giorni su app store e compatibile con iPad e iPhone . L'autore è ZodTTD, al secolo Benjamin Stark, che sta lanciando emulatori di diversi sistemi per iOS da quando Apple ha aperto il suo ecosistema a questi software. In realtà sono anni che li sviluppa, considerando che è da sempre molto attivo anche su Android, ecosistema più aperto e libero di quello della casa di Cupertino.

Emulatori a profusione

Gamma in azione, animazione presa da The Verge

Con il lancio del nuovo emulatore su App Store, Stark ha voluto spiegare a The Verge che il primo emulatore iOS di Riley Testut, l'autore del notissimo Delta, chiamato GBA4iOS, utilizzava del codice proveniente da un suo emulatore chiamato gpSPhone. Stark ha poi aggiunto che anche quell'applicazione aveva del codice terzo e si basava su gpSP, un emulatore Android creato da uno sviluppatore chiamato Exophase, che aveva dato il suo permesso all'uso del suo codice.

Come detto più volte e stando a diverse sentenze di tribunale, gli emulatori sono dei software completamente legali. Apple li ha vietati per anni sul suo app store per una sua politica specifica, ma in tempi recenti ha aperto alla possibilità di pubblicarne alcuni, nel rispetto delle leggi vigenti.

Gli autori di emulatori devono avere comunque alcune accortezze, come non fatto da quelli di Yuzu, come non includere file protetti dal diritto d'autore nei loro software e non guadagnare dalla vendita dei giochi.

Detto questo, in linea teorica è possibile emulare tutte le copie di back up dei giochi che si possiedono. Quindi, è perfettamente legale emulare giochi che avete in copia originale.