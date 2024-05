Shin Megami Tensei V per Nintendo Switch sarà presto rimosso dalla vendita, sostituito da Vengeance

Atlus ha annunciato la rimozione dai negozi di Shin Megami Tensei V per Nintendo Switch, DLC compresi, in previsione del lancio di Shin Megami Tensei V: Vengeance, edizione aggiornata e ampliata del gioco che andrà a sostituire completamente l'altro, aggiungendo una campagna single player completa e integrando i DLC nell'offerta base.

Dopo aver ringraziato gli utenti per il loro sostegno, Atlus ha spiegato che Shin Megami Tensei V e relativi DLC saranno in vendita solo fino al 13 giugno 2024, il termine ultimo per acquistarli. Atlus ha specificato anche l'orario in cui il gioco sarà rimosso: le 23:59 (almeno in Giappone).