Dying Light: giocatori contemporanei su Steam cresciuti enormemente grazie a un'offerta

Dying Light è tornato alla ribalta su Steam nelle ultime ore, dove il numero di giocatori contemporanei è cresciuto enormemente grazie a un'offerta incredibile che ha consentito di acquistarlo per un solo dollaro negli USA, e per soli 3€ da noi. Si parla di una crescita di giocatori del 330% rispetto alla media pre-sconto, per un afflusso di decine di migliaia di nuovi giocatori, che hanno approfittato dell'occasione.

Il gioco è ancora in offerta al prezzo indicato (lo sarà fino al 19 maggio) per il cosiddetto Zombie Awareness Month, quindi se vi interessa potete acquistarlo per un cappuccino con cornetto anche in questo momento.