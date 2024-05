Senua's Saga: Hellblade 2, quando venne mostrato il primo trailer, del gioco non c'era ancora niente

Il gioco è stato di fatto il primo titolo ad essere annunciato per la nuova console Microsoft, ma giunge sul mercato quattro anni dopo l'uscita di questa, cosa che dimostra come all'epoca della presentazione lo sviluppo fosse solo agli inizi , e la cosa è stata confermata da Matthews.

Come ricorderete, il primo e spettacolare trailer di Senua's Saga: Hellblade 2 venne mostrato durante i The Game Awards 2019, ad accompagnare l'annuncio a sorpresa di Xbox Series X, presentata con un altro storico trailer nella medesima serata , portato totalmente in segreto da Phil Spencer all'evento, tanto da non risultare nemmeno nelle prove dello show.

Il trailer preliminare ha delle funzioni specifiche

Senua's Saga: Hellblade 2 ha ambientazioni incredibilmente dettagliate

"Quando l'abbiamo annunciato nel 2019, c'era quel trailer ma di fatto era tutto quello che avevamo sul gioco, e lo sviluppo è iniziato da quel punto in poi", ha riferito il capo di Ninja Theory, dando in effetti un certo senso alle tempistiche di uscita di Senua's Saga: Hellblade 2.

Nell'industria moderna, i trailer lanciati in largo anticipo sono una tendenza abbastanza diffusa e hanno delle funzionalità ben precise: non si tratta solo di pubblicizzare la produzione di un gioco che è ancora agli inizi, dando visibilità al team, ma servono anche per promuovere gli studi in ambito lavorativo.

Pubblicare un trailer così in anticipo può creare interesse nel team e stimolare gli sviluppatori a mettersi in contatto con questo, come una sorta di annuncio di lavoro generico. A tutto questo, ovviamente, si sommava la necessità di presentare un titolo d'impatto insieme a una console nuova come Xbox Series X.

Considerando la complessità del gioco in questione, soprattutto in termini tecnici, è comprensibile dunque che ci siano voluti altri cinque anni da quella prima visione per poter arrivare al gioco completo, il cui sviluppo potrebbe comunque essere iniziato subito dopo l'uscita del primo Hellblade: Senua's Sacrifice, avvenuta nel 2017.

Alla fine, ormai siamo alle porte del lancio di Senua's Saga: Hellblade 2 e ricordiamo gli orari di sblocco del gioco con uscita fissata per il 21 maggio su PC e Xbox Series X|S.