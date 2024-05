Giochi PS2 su PS4 e PS5 potrebbero essere finalmente in arrivo, attraverso un nuovo emulatore

È probabile che il gioco in questione faccia parte della mandata di giochi PlayStation Plus Premium di giugno, ma quello che risulta particolarmente interessante è proprio la tecnologia alla base del suo inserimento nel catalogo moderno, che potrebbe aprire la porta ad altri arrivi.

Star Wars: The Clone Wars , comparso attraverso PS Deals e in arrivo a quanto pare l'11 giugno, rappresenterebbe il primo titolo per PS2 emulato su PS4 e PS5 dal 2019, verosimilmente sfruttando una nuova base software per questa operazione, che potrebbe essere utilizzata anche per altri titoli.

L'arrivo di Star Wars: The Clone Wars su PlayStation Store porta con sé una notizia che va al di là della semplice introduzione del gioco in questione, facendo pensare al prossimo arrivo di un nuovo emulatore PS2 specifico per PS4 e PS5 , che potrebbe essere utilizzato attivamente da Sony per espandere il catalogo dei classici di PlayStation 2 giocabili sulle nuove console.

Un nuovo emulatore PS2 ufficiale per PS4 e PS5?

Star Wars: The Clone Wars potrebbe aprire la porta a molti altri classici PS2

In base a quanto riferito nella descrizione del prodotto, il gioco PS2 dovrebbe contenere una serie di funzionalità inedite per un titolo appartenente a tale console: "Questo titolo è stato convertito dalla versione PS2 a PS4 e PS5 con l'aggiunta di caratteristiche nuove", si legge nella descrizione.

Non è ancora chiaro di cosa si tratti, ma è possibile che si tratti di filtri video, quick save, rewind e altri elementi che sono stati inseriti nei giochi classici PS1 e PSP all'interno del catalogo di PlayStation Plus Premium.

C'era già stata una prima mandata di giochi PS2 nel catalogo Premium, ma l'emulazione appariva fortemente carente in quei casi, tanto da aver sollevato diverse critiche per la gestione dei giochi in questione all'interno del servizio in abbonamento.

Sony potrebbe aver elaborato un nuovo software per l'emulazione, considerando che notizie sulla questione erano già emerse in passato, tra la ricerca di personale per lavorare a emulatori e retrocompatibilità e ulteriori conferme sui lavori riguardanti un nuovo emulatore per i giochi PS2 in particolare. Questo potrebbe espandere in maniera sostanziale i titoli in arrivo con Premium, comprendendo il ricco catalogo di PS2.