PS5: Sony assume personale per lavorare a emulatori e retrocompatibilità

Sony sta cercando personale da impiegare nell'ambito emulatori e retrocompatibilità, come emerge dall'annuncio di lavoro su un "Classics Engineer", che a quanto pare dovrebbe occuparsi specialmente di tutto ciò che riguarda il catalogo dei classici, diventati una parte importante all'interno del servizio PlayStation Plus Premium.

Questo specialista dei classici, tra le mansioni, sembra si debba occupare anche dello sviluppo e dell'ottimizzazione di emulatori, cosa che potrebbe avere a che fare con i giochi PS3, la cui fruizione su PS5 e PS4 risulta ancora problematica.

PlayStation Plus, il logo

Nonostante tecnicamente esistano già su PC dei buoni emulatori per i giochi PS3, Sony non ha ancora proposto una propria soluzione vera e propria su questo fronte all'interno di PS5.

I giochi PS3 del catalogo PlayStation Plus Premium, infatti, possono essere utilizzati solo attraverso lo streaming per ovviare al problema, ma è possibile che la questione sia destinata ad evolversi nei prossimi mesi e queste assunzioni di Sony sembra che vadano nella direzione di una progressione tecnica nella riproduzione dei giochi classici su PS5.

"La posizione di Software Development Engineer all'interno del team Tools and Technology va a supporto della nostra sezione classici per PS4 e PS5, recentemente rilanciata", si legge nella descrizione del lavoro. "I giochi classici funionano attraverso l'emulazione delle vecchie piattaforme PlayStation. Come Classics Engineer, lavorerete a stretto contatto con un gruppo di altri sviluppatori, produttori e addetti al QA per sistemare bug, sviluppare nuove caratteristiche e anche nuovi emulatori".

Questo potrebbe collegarsi anche al recente brevetto registrato da Sony che sembra puntare all'uso di accessori e periferiche PS3 su PS5.