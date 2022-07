Multiversus: possibile data dell'open beta e Rick Sanchez svelati da un leak del PlayStation Store

La possibile data di lancio dell'open beta di Multiversus, che potrebbe rivelarsi in realtà un vero e proprio soft-launch, è stata svelata erroneamente dal PlayStation Store. A quanto pare tutti i giocatori potranno il picchiaduro in stile Smash Bros. a partire dall'8 luglio 2022 e inoltre potrebbe esserci anche Rick Sanchez, da Rick and Morty, tra i personaggi giocabili.

L'indiscrezione arriva da uno screenshot condiviso su NeoGaf, che immortala la pagina del PlayStation Store del pacchetto "Toxic Rick Pack" di Multiversus. Il bundle sembrerebbe dunque confermare la presenza di Rick Sanchez nel cast di personaggi giocabili. Inoltre la data di uscita del pacchetto è fissata per venerdì 8 luglio, che dovrebbe dunque coincidere con il lancio di Multiversus in open beta.

Come dicevamo in apertura la prossima fase di test potrebbe rivelarsi in realtà in un vero e proprio soft-launch. Stando alle parole di Tony Huynh, il game director di Multiversus, l'open beta rimarrà attiva fino al lancio della versione 1.00 a meno che gli sviluppatori non rivelino bug talmente fastidiosi da dover chiudere temporaneamente i server.

Ovviamente per il momento il consiglio è quello di prendere con le pinze queste informazioni visto che non c'è ancora nulla di ufficiale in merito. In attesa di una smentita o una conferma da parte di Warner Bros. Ecco il nostro provato di Multiversus, il picchiaduro con Batman, Bugs Bunny e Scooby Doo.